Křeček patří mezi zhruba padesátku lidí na světě, která podstoupila tzv. hemikorporektomii – speciální operaci, po níž mu byla odstraněna polovina těla. Lékaři se museli k tomuto radikálnímu kroku rozhodnout, aby mu zachránili život. Křeček totiž v 17 letech vylezl na odstavený vagon, kde ho zasáhl elektrický proud vysokého napětí.

Utrpěl popáleniny na 25 % těla a při pádu na zem si poranil míchu a páteř. Čtyři dny byl v bezvědomí, poté podstoupil desítky operací. Jenže pak ho postihl neléčitelný zánět.

Nebylo jiné řešení, než odstranění celé spodní části těla, včetně pánevního skeletu a kosti křížové. Od operace uplynuly tři roky a Dan si za tu našel si přítelkyni Kristýnu a dokonce si udělal řidičský průkaz. Jenže vloni mu začalo zakončení páteře tlačit na střevo a vznikla tam chronická infekce.

„Časem by mohlo střevo prasknout, a pokud by se tak stalo, tak už by to podle lékařů pro mě bylo fatální. Jediným řešením je speciální vozík, kde by tělo mělo sklon dozadu, abych částečně odlehčil střevům,“ řekl Křeček.

Maximální spokojenost

Kvůli koronavirovým omezením musel Dan čekat, než bude moci odjet do Rakouska, kde má švýcarský výrobce pobočku, ale teď už má návštěvu Štýrského Hradce zdárně za sebou. A vrátil se nadšený.

„Projel jsem se nejprve normálně, pak jsme zkoušeli i horší terén, obrubníčky a podobně. A nakonec jsme se vydali na schody, které tento vozík také zvládá. Vše bylo bez problémů. Vše si nafotili, změřili mě a podobně a teď mi vozík vyrobí na míru,“ řekl Deníku Křeček a dodal: „Moje spokojenost je úplně maximální. Dosáhli jsme polohy, která odlehčí mým střevům, takže je to úplně super, přesně tohle jsme potřebovali.“

Vozík, který nehradí zdravotní pojišťovna, bude nakonec dražší, než se čekalo, přijde na více než 1,1 milionu korun. Většina bude pokryta z peněz, které dárci poslali na transparentní účet.

„Přispějí i babičky, i tak možná ještě bude něco chybět,“ uvedl Plzeňan. K Danovi by vozítko mělo doputovat v srpnu či září. „Do té doby už to zvládnu. Počkám si na něj, vždyť mi otevře mnohem větší možnosti, než jsem dosud měl,“ neskrývá radost Dan, který nechce přes svůj handicap čekat jen s nataženýma rukama na pomoc, a proto s přítelkyní Kristýnou rozjíždí podnikání. Chtějí si otevřít stánek s kávou.