Několik měsíců si lékaři nevěděli rady s řádící cholerou. Brňané se nakažlivé nemoci zbavili díky hygienickým opatřením a izolaci nemocných. V neděli uplyne přesně 155 let ode dne, kdy se první případy objevily v Komárově, cholera se pak rozšířila do celého města. Zabila skoro patnáct set obyvatel.

Hroby pruských vojáků, kteří na nemoc zemřeli, odkryli archeologové v Trtílkově ulici v Brně. | Foto: Archaia Brno

Choleru do Brna přinesli pruští vojáci po vítězství v bitvě u Hradce Králové. Přes Čechy napochodovali až do Brna, které obsadili. „Úplný původ měla epidemie v dnešní Saudské Arábii, v Mekce. Cholera se rozšířila mezi poutníky, ti ji roznesli do svých domovů, odkud se lodní cestou dostala do evropských zemí,“ popsal historik Muzea města Brna Pavel Košťál.