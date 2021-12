Kromě tohoto psychického problému nesmíme zapomínat, že když vyhubíme choroboplodné zárodky, vyhubíme také ty, které vytvářejí náš imunitní systém. Ty, které jsou skutečně prospěšné našemu zdraví.

Přehnaná čistota snižuje imunitu a může dokonce napomáhat vzniku alergií a astmatu. Jsou to nemoci, které byly v době našich babiček ojedinělé. V době, kdy si děti hrály na poli a v lese, kdy chodily špinavé. Ne nadarmo právě naše babičky často říkají, že pro děti je nutná ,zdravá špína‘. Naše děti jsou méně odolné, než jsme bývali my, pohybují se v superčistém prostředí a zároveň jsou méně odolné vůči útoku běžných bakterií a virů.

Příkladem z nedávné doby je lockdown, kdy děti byly na distanční výuce doma a venku nosily roušky. Po návratu do škol pediatři hlásí mnohem vyšší výskyt běžných viróz, které však mají mnohem těžší průběh než tomu bylo před lockdownem.

To potvrzuje Jana H., matka dvou dcer: „Holky vůbec nebývaly nemocné. Občas měly rýmu a kašel, ale vždy se to obešlo bez antibiotik nebo dokonce návštěvy pediatra. Od září po návratu do školy byly obě už třikrát nemocné. Doktorka nás dokonce musela objednat, jak má pořád plnou ambulanci. Terka má už dva týdny takový kašel, že jsme poprvé v životě museli sáhnout po antibiotikách. Celé jaro byly doma, s nikým se nesetkávaly, pak byly prázdniny a po plném návratu do školy jsou nemocné jako kdysi ve školce.“

Lidské tělo potřebuje od narození přicházet pravidelně do kontaktu s bakteriemi a viry. Musíme si pamatovat, že když se zbavíme pro nás prospěšných bakterií (např. nadměrným užíváním antibiotik) a všech choroboplodných zárodků, na které si vzpomeneme, oslabí naše tělo a naopak bude náchylné k nemocem a alergiím.

Přehnaná čistota nevede ke zdraví. Právě naopak. Je proto dobré požívat selský rozum, jako to dělaly kdysi naše maminky a babičky.

Autor: (pp)