K dobrodružné dovolené v obytném autě nepotřebujete nutně partnera ani kamarády. S trochou opatrnosti a zdravého rozumu si kempování v autě užijete, i když pojedete sama. Tady je šest užitečných rad, které jistě ocení každá žena, jež se chystá na dovolonou v „obytňáku“.

Láká vás vyrazit na cestu, poznávat nové kraje a dělat si za všech okolností jen to, co se vám chce? Sólo cestování má řadu výhod a lákadel. Jenže když jste žena, vaše okolí si možná klepe na čelo a viní vás z hazardérství a lehkomyslnosti.

Skutečně není třeba mít strach! Cestování s obytným autem má různé podoby a nemusíte hned jezdit do odlehlých končin, kde se to hemží medvědy. „Důležitý je hlavně váš přístup,” tvrdí Jana Bejčková, která má za sebou dvě šestiměsíční cesty obytnou dodávkou po Evropě, zdokumentované na instagramovém profilu @jaakolodej. „Mám v hlavě nastaveno, že se nic nestane, že jsem v bezpečí. Stejně tak mám nastaveno s Kolodějem, to je moje auto, že ho nevykradou a že dojedu.“

Nocování v kempu je většinou bezpečné, stejně jako na civilizovaných stellplatzech. „Já jezdím podle aplikace Park4Night,“ doporučuje Jana. „Jsou tam místa k přenocování mimo kemp i v kempu, u každého najdete aktuální komentáře od lidí, jak to tam vypadá, jestli místo pořád funguje apod. Měla jsem tím zaručeno, že nebudu nikde sama, že vedle mne budou parkovat i další auta, a bylo také pravděpodobné, že nedostanu pokutu.“

Při kempování nadivoko se sice hodí více obezřetnosti, daleko od civilizace je ale zase menší riziko výskytu nekalých živlů. „V kempu jsem za celý půlrok strávila jenom dvě noci, většinou jsem spala někde u pláže. Vybírala jsem pečlivě, určitě nezůstala jsem všude, kam jsem přijela. Podstatné vždy bylo, aby tam stála ještě další auta a abych se tam cítila dobře. Být někde úplně sama bych se bývala bála, ale určitě je možné najít i osamělá místa, kde je to v pohodě.“ Ve většině situací si tedy vystačíte se selským rozumem a několika zásadami.

1. Poslouchejte své instinkty

Kdybyste si měla vzít k srdci jen jedinou radu, ať je to tahle. Vždycky dejte na svůj dojem. Pokud se vám něco nezdá - ať už na místě, kde se chystáte kempovat, nebo na lidech, kteří se s vámi chtějí spřátelit -, nemávejte nad tím rukou a raději jeďte jinam nebo se s dotyčnými rozlučte. Každý z nás má něco jako šestý smysl, který však automaticky potlačujeme s tím, že nesmíme být zbytečně hysteričtí a paranoidní. Pokud jste na cestě sama, lepšího rádce nenajdete.

2. Dodržujte běžná bezpečnostní pravidla

Kdykoliv se vzdalujete od svého auta, zamkněte ho. Zní to jako samozřejmost, ale neveřily byste, kolik lidí na ni zapomíná. A žena je snadnější kořist i pro obyčejného pobertu. Stačí chvilka, kdy si v kempu odskočíte na toaletu nebo vypouštíte odpadní vodu, a můžete přijít o doklady, mobil či peníze. Zamknout auto vás stojí vteřinu, a ušetří spoustu problémů. „Určitě se hodí nějaké dodatečné zabezpečen,” doporučuje cestovatelka. „Já stahuji přední dveře ráčnou, boční a zadní dveře zamykám zevnitř ještě na petlici visacím zámkem. Jde ale hlavně o to, důkladně vybírat místa na parkování. Nikdy jsem například nespala ve městě ani v blízkém okolí. Zajela jsem tam jen na památky a hned zase pryč.“

Do karavanu si můžete instalovat také alarm, který vás upozorní na vniknutí vetřelce - ať už právě spíte, nebo se pohybujete v okolí. Mějte při sobě i pojistku v podobě obranného prostředku, ideálně pepřového spreje.

Do místa přenocování se snažte dojet ještě za světla, abyste si ho mohla dobře prohlédnout. Nepodceňte ani přípravu na spaní. V první řadě samozřejmě zamkněte a zatáhněte všechna okna roletami či záclonami. Pokud to jde, větrejte spíš střešním oknem než těmi postraními. Toaletu je vždycky lepší mít přímo v autě, abyste v noci nemusela vycházet ven.

3. Příliš na sebe neupozorňujte

Není nutné, aby celý okolní svět věděl, že cestujete sama. Pokud zapředete hovor s cizími lidmi, nechte si to pro sebe, stejně jako cíl své cesty místo, které jste si vybrala k přenocování. Nikdy nevíte, s kým mluvíte. Jistě není třeba být stále v panice a lidem se úplně vyhýbat, napřed ale prověřujte a až pak důvěřujte.

Totéž platí ve virtuálním prostoru! Malebné fotky svého tábořiště na samotě nahrávejte až poté, co ho opustíte, na sociálních sítích nesdílejte ani své bezprostřední plány. Chcete-li se v poloopuštěném kempu cítit bezpečněji, postavte si ke stolku před karavanem dvě židle - první pohled bude napovídat, že táboříte ve dvou.

4. Mějte plán pro případ poruchy

Tato rada se vztahuje na všechny karavanisty, nikoli na jen na ženy. Právě ženy ale obvykle začnou panikařit, když se s autem něco stane. Před cestou si sjednejte dobré pojištění s asistenční službou pro všechny země, do nichž se chystáte. Investice není velká a za klid duše stojí. Pojišťovna vám v případě nutnosti zajistí opravu, nocleh a případně i odtah zpátky domů. „Doporučuju také udělat si kopie dokladů – osobních i k autu, kopie pojištění a podobně. V autě si zřiďte tajné místo, kam schováte kromě kopií i část peněz, případně jiné cennosti.“

Drobnější komplikace jako píchlou pneumatiku zvládnete vyřešit sama nebo s pomocí ochotných kolemjdoucích. Vždycky si ale před cestou zkontrolujte, kde máte rezervu, hever, nářadí, reflexní vesty, zkrátka všechno, co můžete v takové chvíli potřebovat.

5. Stáhněte si do mobilu offline mapy

V Evropě, a dokonce i v České republice, je pořád dost míst, kde data nechytíte - a obvykle jsou to právě ta místa, kde člověk zabloudí. Spoléhat se tedy na online navigaci je přinejmenším nerozumné. Například z aplikace Mapy.cz si můžete stáhnout v offline podobě mapy většiny zemí světa a mít tak pojistku pro případ, že se ocitnete mimo síť.

Totéž mimochodem platí o hudbě, kterou jsme dnes zvyklí běžně streamovat z internetu. Chcete-li mít jistotu, že bude dostupná kdykoli a kdekoli, stáhněte si ji.

6. Dejte svým blízkým vědět, kde jste

Samozřejmě nemáme na mysli sdílení vašeho romantického tábořiště na Instagramu či Facebooku. Viz bod číslo 3. Vaši blízcí by však měli mít dobré povědomí o tom, kde se právě nacházíte - pro všechny případy. „Celou dobu jsem byla v kontaktu s maminkou,“ říká Jana. „Volala jsem jí z každého nového místa, dávala jsem také pravidelně příspěvky na Facebook.”

Když zaparkujete, pošlete členovi rodiny nebo kamarádce své souřadnice a dejte jim aspoň nástin svých plánů na další den.