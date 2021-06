Zvířata jako lidé. Zhlédněte satiricky laděná díla talentovaného Adama Jílka

Čtenář reportér





Nový začátek. Tak se jmenuje nová výstava v domažlické Galerii bratří Špillarů, kterou uvedl Adam Jílek, představitel mladé umělecké generace, kterého redakce časopisu Forbes zařadila do skupiny 30 talentovaný Čechů ve věku do 30 let, kteří vynikají ve svém oboru.

Nový začátek je výstava mladého talentovaného umělce Adama Jílka. | Foto: Josef Babor, Domažlicko