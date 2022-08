V sobotu 27. srpna od 20.30 hodin bude tlumačovský amfiteátr (za deště KD Mrákov) patřit kladenským The Beatles revival, po jejichž boku vystoupí i pěvecká hvězda především 60. let – Karel Kahovec. Ptáte se, co nás v tento legendární večer vlastně čeká?

No přece vystoupení velmi úspěšné evropské revivalové skupiny The Beatles revival Kladno, která svým projektem těší publikum napříč generacemi už obdivuhodných 30 let. Za dobu působení na scéně má na svém kontě více než 1700 koncertů, účinkování v divadlech a kulturních centrech, TV natáčení, firemní párty a plesy, festivaly i Silvestry… Obliba v řadách fanoušků není této partě cizí nejen v rámci ČR, ale i v zahraničí. Kromě koncertů v Čechách zahráli i v Holandsku, Maďarsku, na Slovensku, Polsku, Francii, a dokonce v rodišti legendární čtveřice – v severoanglickém Liverpoolu!

Tam v legendárním Cavern Clubu odehráli The Beatles revival Kladno tři vystoupení a absolvovali hodinové interview a živý koncert v pořadu On The Beat na Liverpool BBC Merseyside Radio, což se dosud žádné neanglické skupině nepodařilo. A precizní propracovanost jejich tvorby zpečetil i fakt, že po vystoupení v Adelphi Hotel v Liverpoolu přišel skupině poděkovat dlouholetý tajemník Beatles Alistair Taylor a prohlásil, že vystoupení kapely bylo naprosto dokonalé a chvílemi prý nevěřil, že na pódiu nehrají praví Beatles, přestože s nimi strávil na cestách dlouhých pět let. Dalším důkazem je též obrovský úspěch na Estrel Beatles Festivalu v Berlíně, kde skupina svým výkonem nadchla prvního manažera Beatles Alana Williamse natolik, že kapelu přizval ke spolupráci na projektu John Lennon Memorial.

A snad by to ani nebyl set The Beatles revival Kladno, kdyby nezazněly nestárnoucí evergreeny jako: Yellow Submarine, All My Loving, Let It Be, Hey Jude, Yesterday, Help!, Come together a mnoho dalších… Celá jejich show je ještě více podtržena přesnými dobovými kostýmy, účesy i do detailu vychytanými drobnostmi, které přesvědčí i toho nejzarytějšího detailistu a milovníka originálu.

Neméně silným hudebním článkem bude stoprocentně i set vzácného hosta – legendárního Karla Kahovce, kterého si mnozí z nás zapamatovali díky charismatickému pódiovému projevu a zásobě nestárnoucích evergreenů jako: Poprava blond holky, Háj modřínů, Svou lásku jsem rozdal, Paní v černém… A snad můžeme prozradit, že v jeho podání nebude chybět ani vzpomínka na Petra Nováka, dlouholetého zpěváka skupiny G&B, a to zejména při písních Já budu chodit po špičkách, Povídej či Hvězdičko blýskavá…

A co říci závěrem? Snad jen To se budem príma mít. Koncert formace The Beatles revival Kladno s exkluzivním hostem Karlem Kahovcem bude jistě pravou hudební lahůdkou. Proto neváhejme a nenechme si toto vystoupení v AMFI Tlumačov (za deště v KD Mrákov) ujít! Vstupenky v předprodeji za 250 Kč lze zakoupit v CA – Sunny u paní Šešulkové v Domažlicích, na tel: 720 548 897 nebo na místě za cenu 300 Kč.

Za příspěvek děkujeme Vladislavě Votrubové.