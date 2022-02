Dne 13. ledna 1932 se narodila ve Smržovicích manželům Josefovi a Otýlii Halamovým dcerka Anička. Byla poslední ze tří dětí. V malém domku žili s rodiči ještě o 11 let starší bratr Toník a o 4 roky starší sestra Libuška. Anička přes těžký hendikep z dětství uměla žít plnohodnotný a obětavý život. Dokázala překonat nástrahy a nepřízně osudu, vychovala tři děti a plně ji naplňovala pomoc různě postiženým lidem. V polistopadové době pracovala jako poslankyně v ČNR a pak i v parlamentu ČR v sociální a zdravotní komisi. Spolupracovala na řadě nových zákonů. Svou pracovitostí, houževnatostí, vytrvalostí, obětavostí a vůlí dosáhla takového postavení, že mnoho plně zdravých lidí jí může jen obdivovat. Až do roku 2018 ještě pracovala v dobrovolné funkci jako předsedkyně Svazu tělesně postižených ve Kdyni a dlouho dělala i předsedkyni OkO Svazu tělesně postižených v Domažlicích. Pomohla dát dohromady i základní organizaci Svazu postižených civilizačními chorobami v Domažlicích.

Byly jsme s předsedkyní Okresní organizace Svazu tělesně postižených Domažlice Mgr. Sylvou Cenefelsovou, hospodářkou Jiřinou Vaverovou a já pozvány ve čtvrtek 13. ledna na oslavu jejích devadesátin. Navštívily jsme bystrou, činorodou, soběstačnou paní se živým zájmem o vše ze svého okolí. Chytrou a výmluvnou vypravěčku se smyslem pro humor. Ženu, která ví, co je utrpení, ke které osud nebyl vždy vlídný a která si přesto života váží, dívá na svět s optimismem a ostatním umí pomáhat.

Devadesát let je opravdu úctyhodný věk, který si zaslouží obdiv a náležitou oslavu. Aničko, u příležitosti tvých devadesátých narozenin doufáme, že si užíváš a ještě dlouho budeš užívat všech krás života, lásky svých bližních a že tě budou obklopovat jen milí lidé. Děkujeme ti, že jsi tak výjimečnou součástí našich životů. Platí přesně to, co jsi sama o sobě napsala ve svém životopise:

„Myslím si, že přes všechny ty kotrmelce jsem nežila nadarmo.“

Za příspěvek děkujeme Jindřišce Behenské.