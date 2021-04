Každým rokem vítají jaro a letos jako by jich snad bylo více než jindy. Řeč je o fialkách neboli violkách vonných, které jsme v obrovském množství objevili na procházce kolem Srbického potoka nedaleko Hlohovčic.

Fialky u Srbického potoka. | Foto: Marie Tomášová, Domažlicko

Pokud se sem vydáte na výlet, opojná vůně fialek bude to, co vás okamžitě zaujme. Co tady tak krásně voní? Jsou to právě tyhle malé drobné kytičky, které zde pod návrším Skalice rostou v obrovských trsech.