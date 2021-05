Živé akce se střídají s kreativními nabídkami k aktivní účasti, s literárními čteními a prezentacemi. Týden sousedů prezentuje, co může šest sousedních regionů Horní Franky, Karlovarský kraj, Horní Falc, Plzeňský kraj, Dolní Bavorsko a Jihočeský kraj nabídnout v oblasti kultury a cestovního ruchu - a zve návštěvníky, aby zde nasbírali informace a podněty pro brzy opět možné výlety.

„Srdečně Vás vítáme v kulturním městě Čechy-Bavorsko Schwandorfu!“ zazní ve středu 12. 5. v 15 hodin, až primátor Andreas Feller přivítá publikum na virtuálním náměstí ve Schwandorfu. Ministr pro vlast Albert Füracker, ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, předseda krajského úřadu Axel Bartelt, předseda okresního úřadu Thomas Ebeling a předseda okresního úřadu a předseda Euregio Peter Berek zahájí Týden sousedů svými uvítacími projevy.

Představí lákavé turistické cíle, vystoupí cirkus

Po zahájení se od 16 hodin o trochu pohybu postará taneční workshop skupiny Mirákl Ostrov. Souběžně se na virtuálním náměstí v rámci téměř sedmiminutových Pecha Kucha prezentací představí turistické cíle, které budou po celou dobu konání akce ve věži Blasturm zastoupeny informačními stánky, virtuálními prohlídkami a videozáznamy. Od 17 hodin bude ředitelka CeBB Dr. Veronika Hofinger diskutovat s Dr. Wolfgangem Schwarzem, kulturním referentem pro české země ve sdružení Adalberta Stiftera, a dalšími hosty z České republiky a Bavorska a s publikem o vizi projektu Kulturní město Čechy-Bavorsko: „Na cestě k přeshraničnímu kulturnímu regionu?". Ve 20 hodin vykouzlí Cirk la Putyka na náměstí ve Schwandorfu magickou atmosféru.

„Pozvali jsme partnery ze šesti sousedních regionů, aby se zúčastnili virtuálního Týdne sousedů, a byli jsme ohromeni ochotou a kvalitou a rozmanitostí příspěvků,“ říká s nadšením programový koordinátor David Bender z Centra Bavaria Bohemia. „Je zcela unikátní, že můžeme na jedné akci prezentovat tak rozsáhlou nabídku z celého česko-bavorského příhraničí,“ říká Susanne Lehnfeld, vedoucí úřadu pro kulturu a cestovní ruch města Schwandorfu.

Řemeslníci nebo kuchařský workshop

Každý z programových dnů přichází s jedinečnými zajímavostmi. Ve stínu však nezůstane ani program, který je k dispozici nepřetržitě: Na náměstí jsou zastoupeny přeshraniční instituce. Ukázky práce řemeslníků představí tradiční řemeslné dovednosti ve virtuálním areálu pivovaru Schmidt-Bräu, kde se také bude konat kuchařský workshop. V městském muzeu se prezentují muzea ze sousedních regionů, umělecké projekty najdete v Hornofalckém domě umělců (Oberpfälzer Künstlerhaus). Děti a mladí lidé naleznou zajímavé programové body na náměstí Adolf-Kolping-Platz. Slam poetry a hudba mají své místo ve skalních sklepích (Felsenkeller).

Ve čtvrtek 13. května si děti a mladí lidé přijdou na své - při koncertu s možností aktivní účasti hudebníků Rodschi z Kambodže (Rodscha aus Kambodscha) a Toma Palmeho, při akci česko-německý obrázkový slovník spolku KUNSTbeTRIEB Cham, při komiksovém workshopu s Tomášem Stáňkem a divadelním workshopu Čojč. Večer bude zakončen čtením a literární diskusí se známou autorkou Radkou Denemarkovou a jednatelkou sdružení Adalbert Stifter Dr. Zuzanou Jürgens. Od 20 hodin bude ve Skalním sklepě (Felsenkeller) hrát skupina St. Johnny Blues Band.

Dixie Hot Liks

Pátek 14. května proběhne ve znamení přeshraničních rozprav: Česko-bavorské týdny přátelství Vás zvou na odbornou diskuzi na téma „Kultury vzpomínání“. Hornofalcký dům umělců (Oberpfälzer Künstlerhaus) nabízí rozhovor umělců a kurátorů o aktuální výstavě Čechy-Bavorsko. Gerhard Hopp, člen zemského sněmu, a další hosté z Bavorska a České republiky budou v 15 hodin diskutovat ve formě fishbowl diskuze o „budoucnosti přeshraniční spolupráce“. Diskuse je ideálním úvodem k Pecha Kucha prezentacím přeshraničních institucí na náměstí od 16 hodin. Večer od 19 hodin bude veselá a uvolněná nálada s koncertem Dixie Hot Licks z Plzně.

V sobotu 15. května bude na programu česko-bavorské kulturní vyžití. Hudební cesta časem s Milanem Karpíškem umožňuje nejen nahlédnout do děl od středověku až po moderní dobu, ale nabízí také příležitost poznat zajímavé nástroje. Kouzelník Florian Otto bude fascinovat diváky zdánlivě bezbřehou magií. Na náměstí vystoupí improvizační divadlo „Moving Orchestra“. Kreativní návštěvníci najdou to, co hledají, při upcyklačním workshopu v rámci projektu JuKu-Mobil z Horních Frank nebo při komiksovém workshopu, zatímco zájemce o jazyk potěší jazyková animace sítě Čojč. Projekt kulturního města v Horní Falci bude zakončen závěrečným koncertem skupiny Acoustic Gravity od 19 hodin.

„Kultura ze 6 regionů“

Znalci města Schwandorfu objeví na virtuálním pozadí neznámou budovu - bránu Koppetentor ve Wunsiedelu. Je to viditelná známka předání štafety dalšímu kulturnímu městu Čechy-Bavorsko Wunsiedelu, kde bude program pokračovat od 5. června. Starosta Nicolas Lahovník přivítá hosty v bráně Koppetentor a představí jim kulturní zajímavostmi z festivalového města v pohoří Smrčiny.

„Přesunout tak rozsáhlý kulturní festival on-line je nová zkušenost, které se rádi postavíme,“ uvedli Ivana Danisch a David Vereš z CeBB. Přístup je snadný a možný bez registrace: Jednoduše zadejte do prohlížeče nachbarn-sousede.bbkult.net a o pár kliknutí později již návštěvníky přivítá moderátorská dvojice Stella Agomor a Justin Svoboda. Pořadatele, Centrum Bavaria Bohemia, najdete ve žlutém pavilonu kulturního města a je zájemcům k dispozici s informacemi o kultuře a programu a technickou podporou.

Pod mottem „Kultura ze 6 regionů“ je Týden sousedů vrcholem a závěrem projektu Kulturní město Čechy-Bavorsko ve Schwandorfu. Projekt je financován Bavorským státním ministerstvem financí a pro vlast, okresem a městem Schwandorf, spořitelnou Sparkasse Schwandorf a Kulturní nadací Bavaria Bohemia.

Kompletní program Týdne sousedů najdete na https://nachbarn-sousede.bbkult.net.

Veronika Hofinger