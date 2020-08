Dominantní stavbou v horní části parku je válcová věž – Hláska. Místní ji rovněž znají pod nepříliš lichotivým názvem Hladomorna.

Zámecká Hláska se opravuje. | Foto: Jaroslav Čedík

Přesto ale funguje jako krásná vyhlídka. Díky své poloze je z ní úžasný pohled na spodní část parku a velkou část Českého lesa. V současné době objekt, který byl cílem mnoha vandalů či sprejerů, prochází rozsáhlými opravami. Celková rekonstrukce v hodnotě 5 milionů má být ukončena v únoru 2021.

Na první pohled se zdá Hláska jako menší objekt, ale pod věží se nachází ještě dvě patra s několika místnostmi. Hláska dostane novou střechu, opraví se krov, venkovní i vnitřní omítky a další úpravy, aby celková rekonstrukce byla kompletní. Spodní dvě patra budou osazeny dveřmi a mřížemi. A co víc – do horní části věže se opět podívají turisté i místní. Věž se totiž opět zpřístupní veřejnosti.

Pro zajímavost ještě pár informací. Po velmi intenzivních deštích v roce 2013 došlo k sesuvu části základů vyhlídkové věže. Tehdy se věž musela zabezpečit železobetonovým sepnutím základů a v poloviční výšce věže se kvůli stabilitě osadil spínací prstenec.

Další pozitivní zpráva pro návštěvníky parku je i vybudování nové lávky.

Přes potok v parku byly svého času lávky hned tři. Jedna byla zhotovená ze dřevěná a dvě byly betonové. Jedna z betonových lávek, konkrétně ta, která byla v zadní části parku, se před lety začala propadat a postupně se dostala do takového stavu, že se stala pro návštěvníky parku bezpečnostním rizikem. Nakonec došlo 2. září 2017 k jejímu odstranění. V současné době je již na stejném místě vybudována lávka nová, dřevěná a dlouhá sedm metrů. Tímto se povedlo opět otevřít pěší okruh ve spodní části parku.