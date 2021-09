U rybníka Tři vrby v Domažlicích dnes začal rybářský kroužek, do kterého zveme všechny zájemce. Kroužky se budou konat každou středu od 15 hodin, budeme se učit poznávat ryby, živočichy, rostliny, navazovat háčky, a hlavně se budeme věnovat rybolovu. Na všechny mladé rybáře se budeme těšit a na ryby vyrazíme vždy s úsměvem.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.