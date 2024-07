Zahrada. To byl název výstavy, kterou uspořádali v červnu žáci Základní umělecké školy Staňkov v sále místního Lidového domu. K vidění tu byla výtvarná díla dětí ve věku od 5 do 16 let. Návštěvníci mohli obdivovat tradiční plošné i prostorové techniky, ale i techniky netradiční, jako je práce s IT či animace. Povedená díla staňkovských dětí uspěla už v krajském kole soutěžní přehlídky výtvarných oborů ZUŠ ČR, kde Staňkov získal třikrát zlaté pásmo, cenu poroty a postoupil do celostátního kola. Děti tvořily svá díla pod dohledem vedoucí výtvarného oboru Jaroslavou Kaufnerovou a učitelkami Drahuškou Letikovou Dupalovou a Adreou Pavlíkovou.

Ivana Kacerovská