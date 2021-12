Před zahájením práce jsme si povídali o krásném předvánočním čase, kterému říkáme advent. Žáci vyprávěli, jak oni sami pomáhají se sváteční výzdobou svých domovů a co se jim líbí. Sdělovali, jaké tradice dodržují, a ostatní spolužáci přitom pozorně naslouchali. Následně se žáci rozdělili do skupinek a vyslechli si pokyny nutné k výrobě adventních chaloupek. Nebyla to práce jednoduchá, vyžadovala velkou trpělivost, přesnost a určitou zručnost. Část chaloupek si žáci odnesli domů, druhou část si ponechali ve třídě na výzdobu. Přestože některým chaloupkám třeba ulétla střecha nebo spadla zeď, vůbec nic to neměnilo na tom, že jsme páteční dopoledne strávili v poklidné předvánoční atmosféře s tvůrčím duchem a se svými blízkými kamarády. Všichni se již moc těšíme na nadcházející svátky, které si nenecháme v této nelehké době pokazit.