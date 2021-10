Tématem letošního semestru jsou houby. Celkem je šest přednášek, každý kurz trvá dvě hodiny. „Nejdříve zhlédneme přednášku, pak si o ní povídáme a společně si udělám test na dané téma. Je to nejenom o vzdělávání, ale také společenském setkávání,“ doplnila Hoffmannová s tím, že zájemci se mohou stále hlásit. Kurz je otevřený po celou dobu trvání.

Ve Staněticích u Zahořan odstartoval další semestr Univerzity třetího věku. Tentokrát se do něj přihlásilo osm účastníků.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.