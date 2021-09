Dolejším a Hořejším Předměstím prochází přes město bývalá zemská silnice, podél níž se předměstí stále rozrůstala. Týnské Předměstí dalov první polovině 20. století vzniknout i pěkné vilové čtvrti Habeš. Město se dále rozrůstalo ve svých předměstích víceméně plánovitě podle potřeb celé složité struktury života. Historické jádro po stránce architektonicky-urbanistické tvoří slohově jednotné a ucelené rané gotické dílo, jež následující epochy jen doplňovaly, a zůstalo tak ve své podobě uchováno do dnešní doby.

Střed dlouhého půdorysu města v pohleduz Vavřince tvoří dvě oblé věže. Jedna jako součást Chodského hradu, druhá děkanského kostela. Jsou jedněmi z hlavních historických dominant starého města, jeho zcela výjimečného protáhlého náměstí, které je lemováno po obou stranách řadami domů s původně zachovalým středověkým rázem úzkých parcel gotických domů. První měšťané přišli do Domažlic z hornoněmeckých oblastí, ale už od poloviny 14. stol. lze vyčíst ze zachovalých pramenů vzrůst domácího, českého obyvatelstva.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.