Následně jsme si vymyslely trasu, na níž jsme zkombinovaly několik turistických tras tak, aby to vyhovovalo našim časovým i fyzickým možnostem. S humorem sobě vlastním konstatujeme, že prvním příjemným zpestřením začátku výšlapu bylo zjištění, že i v neděli, když je navíc v pracovním procesu, lze potkat milého chlapa. My jich potkaly dokonce několik, neb obsluha lanovky ze Železné Rudy až nahoru na Pancíř byla opravdu příjemná, v každé stanici se pracovníci na lidi usmívali, nabízeli pomocnou ruku a ještě při tom vtipkovali. Čímž se přestávali bát i ti turisté, kteří jinak z podobných přepravních zařízení nemají dobrý pocit.

Při výjezdu nahoru na sluníčkem docela vyhřátý Pancíř se nám naskytl úžasný výhled do údolí lehce zalitého mlhou. Chvíli jsme se kochaly, nechyběla ani fotka u tamní atrakce v podobě atrapy dveří s nápisem We Love Šumava a pak alou po červené turistické vyšlapanou cestou na cyklostezku 2100. Vyrážíme doleva, abychom se podívaly na prameny Úhlavy, která se vlévá do Radbuzy v Plzni a délka jejího toku je 108,5 km. Následně se po cyklostezce vracíme zpět až k Tomandlovu křížku. Zde probíhá ve velkém těžba dřeva napadeného kůrovcem, takže se opatrně vyhýbáme nakladači a stáčíme své kroky na žlutou až k rozcestníku Šmauzy.

Jdeme pomalu, neb zdejší bučiny jsou nádherné, nabízejí spousty starých torz stromů obalených mechem a choroši, to my rády. Aby ta naše trasa byla opravdu barevná tak, jak si podzim žádá, pokračujeme po modré až k turistickému přístřešku Čachrov nedaleko Nového Brunstu a odtud se už po naučné stezce Sklářská, kdy míjíme prameniště Řezné, vracíme k Hofmankám. Zde akorát stíháme lanovku, takže nasedáme a sjíždíme zpět do Železné Rudy. Nádherná procházka, kterou těžko mohlo cokoliv zkazit. Přesto člověk zakroutí hlavou, když vidí místa okolo přístřešků plná papírků a ubrousků. Pokud není možno je odnést, lze je přeci jednoduše zahrabat a nehyzdit tak krásná místa. Každopádně nenáročným turistům vřele doporučujeme, zvládly jsme to za tři hodinky a stojí to za to.

Monika Šavlová