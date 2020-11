Nevynechal ani jednou a postaral se vždy o přátelské posezení s občerstvením a hudbou v kulturním domě v Chodově na Domažlicku.

V letošním roce však studánka utichla, bohužel nebyla odemčena ani zamčena. Kdyby tu byl Karel Bílek, určitě by se snažil studánku odemknout i zamknout i přes daná omezení.

Karel Bílek by si jistě zasloužil mít u České studánky vzpomínkové místo s deskou, na které by nemělo chybět, že zakladatelem byl právě on. Byla by to opravdová a trvalá vzpomínka a deska by vždy všem připomínala tohoto nadšeného a obětavého turistu.

Čest jeho památce.

Jaroslava Sokolová