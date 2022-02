Po studiích na Vysoké škole pedagogické a FF UK v Praze působil Milan Nakonečný jako vysokoškolský pedagog na filozofické fakultě v Praze. Poté, co byl z vysoké školy z politických důvodů propuštěn, postupně vystřídal nedobrovolně několik pracovišť. Působil jako psycholog v krajské manželské poradně v Českých Budějovicích, učil na Střední pedagogické škole v Soběslavi a pak se opět vrátil do Českých Budějovic, tentokrát do dětského psychodiagnostického ústavu. Po roce 1990 působil jako pedagog na FF UK, kde vedl katedru andragogiky, později vyučoval psychologii na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.