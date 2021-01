Nejvyšší bod Haltravské hornatiny, Českého lesa a okresu Domažlice. To je Čerchov. Stoupání na vrchol určitě není pro každého, ale ten výhled za to stojí. Tedy, když se vám poštěstí. Když jsme se totiž s naší turistickou skupinou vydali na Čerchov naposledy, ve chvíli, kdy jsme vylezli na vrchol, se schovalo sluníčko a připlul velký mrak. V tu ránu bylo po výhledu.

Nicméně Čerchov má svou nezaměnitelnou atmosféru i tak. Úžasné místo si získalo oblibu turistů již na konci 19. století. Tehdy zde vyrostla jednoduchá dřevěná rozhledna. V letech 1904 až 1905 zde pak byla vystavěna kamenná Kurzova věž, která se objevuje skoro na všech fotografiích z Čerchova. Mimochodem nese jméno po Dr. Vilému Kurzovi, což byl jeden ze zakladatelů organizované turistiky na Domažlicku. Lidé věž hojně využívali až do roku 1938, kdy zdejší objekty zabrali Němci.

O několik let později se zde místo Němců usadila vojska pohraniční stráže a do roku 1989 nebyl vrchol veřejnosti přístupný. Vše se ale změnilo po revoluci a místo je již tři desítky let opět vyhledávaným cílem turistů.

Vedle Kurzovy věže se dnes vypíná také třicetimetrovou betonová vojenská věž a na vrcholu stojí i další nevzhledné vojenské objekty. Podle aktuálních informací však brzy půjdou k zemi.

Na Čerchov se můžete dostat několika cestami. Známá je cesta od parkoviště v Caparticích, odkud je to na vrchol čtyři a půl kilometru. Mnohem zajímavější je podle mého však trasa z České Kubice nebo z Pece pod Čerchovem. Na Čerchově jsou nyní upravovány i trasy pro běžkové lyžování.

Jan Hlavatý