Kolem padesáti dětí se zapojilo do soutěže O nejkrásnější vánoční pohlednici, kterou vyhlásilo Městské kulturní a informační středisko Poběžovice.

Originální vánoční pohlednice od poběžovických dětí. | Foto: Jitka Molnárová

Všem, kteří tvořili, patří velké poděkování. Mrzí nás, že se losování nemohlo uskutečnit tradičně v rámci adventních trhů. Přesto náš tým vybral ty nejlepší pohlednice, které oceníme. Rozhodování nebylo vůbec jednoduché. Pohlednice jsme rozdělili do tří kategorií, do první jsme zařadili výtvory od dětí z prvních až třetích tříd, do dalších jsme zařadili čtvrťáky a páťáky. Děti obdrží účastnický list a malý dárek.