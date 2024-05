Galerie Vokno v Mlýně Osvračín bude v sobotu 25. května hostit další výtvarníky z různých koutů Čech. V 15 hodin zde bude zahájena vernisáž malíře Davida Bartoně, sochaře Tomáše Dolejše a malířky a designérky Lenky Sárové Malíské.

Tomáš Dolejš. | Foto: archiv Tomáše Dolejše

Uměleckou výstavu tady už počtrnácté pořádá dvojice Silva a Šíma Chnápkovi. Manželé, kteří kořeny umělecké a undergroundové scény v bývalém mlýně zapustili už coby signatáři Charty 77 v sedmdesátých letech, kdy šířili i samizdatový magazín Vokno. Odtud pochází i název samotné galerie. „Silvestra s Šímou dělají výstavy s radostí a láskou a tohle místo má pro mě silné genius loci. Kombinace děl je působivá a výstava bude, věřím, povedená,“ řekl jeden z vystavujících umělců, sochař Tomáš Dolejš z Karlových Varů. Dolejš je známý svými kovovými „svařenci“, které často lakuje nebo nechává záměrně zreznout. Jeho díla zdobí interiéry rockových barů, restaurací, ale i soukromé zahrady.

Tomáš Dolejš tvorbu nejednou spojil s výtvarnicí Lenkou Sárovou Malískou. Sochařova krajanka se věnuje malbě a designu s důrazem na jemné barevné kompozice, které často vytvářejí křehkou poetiku v abstraktním i geometrickém pojetí. Její tvorba je zastoupena v mnoha soukromých i veřejných sbírkách v Česku i zahraničí. Zúčastnila se řady mezinárodních sympozií a výstav, získala několik ocenění, včetně Vynikajícího studentského designu 2006 a Grand Prix Mobitex 2007.

Malíř David Bartoň se nejčastěji zaměřuje na krajiny Českomoravské vysočiny, ale také na figurální malbu inspirovanou jeho přáteli z undergroundu. Jeho díla byla vystavována na devadesáti samostatných výstavách v Česku, Rakousku a Itálii. Se svými více než sedmdesáti obrazy doprovodil film Zdeňka Tyce „Jako nikdy“ s Jiřím Schmitzerem v hlavní roli a účastnil se řady uměleckých projektů, včetně rezidenčního pobytu v dolnorakouském Gross Siegharts.

Sobotní vernisáží bude provázet hudebník, písničkář a aktivista Václav Havelka.

Je známý pod pseudonymem selFbrush a jako vůdčí osobnost skupiny Please The Trees. Havelka má na kontě několik alb a spolupracoval s mnoha významnými hudebníky, včetně Ecstasy Of Saint Theresa. Skládal hudbu pro divadelní představení ve Stavovském divadle, Dejvickém divadle, Divadle Na zábradlí, NoD a Ungelt. Spolupracuje se sborem seniorů Elpida a tanečním souborem 420PEOPLE. Je autorem hudby k filmům Místa a Listopad. V současné době realizuje projekt Krajiny budoucnosti, který zkoumá vliv člověka na klimatické změny.

Výstava potrvá do října 2024.

Pavla Sofilkaničová