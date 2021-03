Peču moc ráda a rodina i přátelé si moje zákusky oblíbili. Nedávno jsem jim nabídla bábovku, kterou všichni moc chválili. Měla jsem velkou radost, protože zrovna bábovka není úplně nejjednodušší dezert. Už před lety se mi povedlo několik bábovek spálit, nedopéct, srazit apod., takže jsem bábovky na nějaký čas prostě zavrhla. A jak jsem posléze jistila, nebyla jsem sama.

Jenže ono to jde. Bábovka podle receptu, který vám představím, se totiž povede všem. A recept je to navíc velmi jednoduchý. Vše pouze smícháte dohromady a dáte do trouby.

Vláčná bábovka s jablky

Ingredience:

160 g hladké mouky

1 prášek do pečiva

3 vejce

100 g cukru

špetka skořice

200 g zakysané smetany nebo jogurtu

70 g změklého másla nebo oleje

kůra z jednoho citronu

najemno nastrouhaná polovina jablka

Vše pouze důkladně smícháme dohromady a dáme do formy, já používám silikonovou, protože z ní bábovku dobře vyklopíte a není třeba ji vymazávat. Pečeme 20 minut na 180 °C a pak teplotu snížíme na 150 až 160 °C a pečeme dalších 20 až 30 minut (podle trouby - v horkovzdušné stačí zpravidla méně). Důležité je troubu zbytečně neotvírat a nevystavovat bábovku teplotním šokům, protože pak se snadno může srazit a spadne. Nemějte strach, bábovku nespálíte, je v ní hodně "mokrých" surovin.

Snad se vám zákusek povedl. Voní krásně po citrusech a jablkách. Bábovka vydrží vláčná několik dní. V čase blížících se Velikonoc můžete těsto využít i na velikonočního beránka. Dobrou chuť.

Marie Tomášová