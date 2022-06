Tamní, ne příliš těžká peřej umožňuje startovat i úplným začátečníkům, ovšem pořadatelé na ní vykouzlí vždy zajímavé kombinace, které leckdy prověří i zkušenější závodníky. A právě pro ty zkušenější je to příležitost a nutnost jet bez chybičky s přesností na centimetry. Tady se každé zaváhání či nepřesnost nemilosrdně projeví ve výsledném čase; často se ztráta jediné vteřinky projeví propadem ve výsledcích o mnoho míst. A ti mladší a méně zkušenější? Většinou v cíli horlivě diskutují o tom, co se komu povedlo či nepovedlo. Samozřejmě bez ohledu na to, za jaký oddíl kdo z nich závodí. Nejvíce zapálené rozbory jízdy se samozřejmě vedou v kategorii těch nejmladších – předžáků. A protože závody v Sušici se pro letošní rok staly součástí jejich Českého poháru, byly tyto rozbory o dost živější.