Nápadu se chytla i infocentra v Domažlicích a Poběžovicích, která se rychle připojila a záběr pozorností pro obětavé zdravotníky a další personál v první linii se rozrostl o sladkosti, pochutiny, domácí dobroty nebo milé vzkazy.

Hned v prvním březnovém týdnu kdyňské organizátorky s dárky od veřejnosti zajely do nemocnice dvakrát, drobné poděkování dostalo i osazenstvo zdravotnické záchranné služby a řidiči sanitek.

V první den, kdy se akce rozeběhla v domažlickém infocentru na Chodském náměstí - v pondělí 8. března, se v příjmovém okénku infocentra sešla záplava profesionálních Perníčků z Chodska, koláčků, sladkého cukroví, oplatek, energetických nápojů, ovoce, zelenina, čokolády, sušenky, oříšky, bonboniera, káva, čaj i další pozornosti. První převoz dárků od domažlických dárců se zrealizoval hned ve středu dopoledne.

Akce pokračuje, zájemci se do ní mohou zapojit v informačním centru v Domažlicích a vestibulu MKS Modrá hvězda ve Kdyni v pracovní dny od 8 do 15 hodin, v poběžovickém MKIS pak vždy v pondělí a ve středu od 8 do 16 hodin.

Kromě předání malých dárků je smyslem akce vyjádřit personálu nemocnice a dalším zdravotníkům velký dík, podporu a sounáležitost v současném těžkém období.

Josef Babor