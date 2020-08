V neděli se po zápase fotbalové staré gardy Únějovice slavilo.

V Únějovicích se slavilo. | Foto: Dagmar Mastná

Předseda klubu Josef Chval (na snímku vpravo) oslavil 78 let, přímo na hřišti pak skvělým výkonem slavil také Josef Král 77 let. Dohromady oba nestoři místního klubu měli pěkných 155 let. Gratulujeme