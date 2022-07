V Plzni se na Dáši novou nohu vyběhalo 20 tisíc korun. Přidat se můžete i vy

Do charitativního projektu Run and Help Konta Bariéry se zapojilo Sportovní gymnázium Plzeň. Studenti a zaměstnanci školy přispěli handicapované dívce na chytrou protézu nohy. Akce se zúčastnila i tenistka a bývalá studentka gymnázia Andrea Sestiny Hlaváčová.

Žáci se do běhání pustili s vervou. | Foto: Lucie Nekvasilová