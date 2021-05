Ukliďme si za humny. Do výzvy lvíčka Maxíka se na Kdyňsku zapojují malí i velcí

Čtenář reportér





Do netradiční výzvy lvíčka Maxíka, který nabádá k uklízení svého okolí během procházek či výletů, se již zapojili mnozí obyvatelé Kdyně a okolí. Úkol je jednoduchý, odnést z přírody to, co do ní nepatří.

Lvíčkovu výzvu k úklidu děti vzaly vážně. | Foto: archiv MKS Modrá hvězda Kdyně