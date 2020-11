Málokdo se může pochlubit tím, že má na své zahradě místo skleníku a okrasných dřevin betonový stožár s hnízdem čápa bílého.

Údržba a úprava hnízda čápa bílého u manželů Hrubých v Chodově. | Foto: Karel Makoň

To ale není případ manželů Hrubých z Chodova na Domažlicku, kteří s čápy bílými žijí už 58 let (od roku 1962). Původně měli Hrubých čapí hnízdo 36 let na komíně svého jednopatrového obytného domu, to však nedělalo dobrotu, a tak při rekonstrukci střechy jsme společně hnízdo přesunuli v prosinci roku 1998 na samostatně postavený betonový sloup u vlašského ořechu na zahradě. Dodnes si pamatuji přesun onoho hnízda, stavbu betonového sloupu a vše kolem této akce. Byla to jedna z našich prvních hnízdních podložek pro čápy bílé, v roce 2009 jsme ji dokonce celou předělávali.