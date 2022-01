Ivana Fröhlichová z domažlického pracoviště Diecézní charity Plzně zmínila, že je sice letos méně koledníků, ale že dárci mohou využít několik míst, kde budou charitní kasičky k dispozici až do 16. ledna. Jde o tato místa: Kostel Narození Panny Marie – vždy po mši svaté, Komunitní centrum – Pivovar Domažlice, Městské informační centrum Domažlice, Sám sobě doktorem, Květinka Domažlice, Kavárna Svatá Barbora, Kavárna Sapporo, Lékárna U Zlatého jelena a Domažlická věž (od 8. 1. do 16. 1. 2022 - po – pá 13:00-17:00, so - ne 9:00-13:00).