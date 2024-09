Mrákovský ženský volejbal slaví 40 let aktivní činnosti a stále se účastní okresního přeboru DO-Z1. Od roku 2012 se k tréninkům přidali i žáci základní školy, které nyní vedou zkušené hráčky.

Ženský mrákovský volejbal oslavil v loňském roce 40 let aktivní činnosti. Ženy jsou stále zapojeny v okresním přeboru DO-Z1. Od roku 2012 začali žáci tréninky volejbalu při základní škole Mrákov a v sezóně 2018/2019 se aktivně vedení tréninků ujaly hráčky mrákovského ženského volejbalu. Chlapci a dívky hrají soutěž do 18 let, postupně odchází a noví přichází. Některé dívky zůstávají a hrají okresní přebor.

Turnaj „Trojiček“ se stal již tradicí. Každý rok se na místním hřišti sejdou současní hrající i bývalí, již nehrající, volejbalisté. Výrazný věkový rozdíl nehraje roli. Také letos, poslední srpnovou sobotu, se sešlo 15 hráčů, kteří vytvořili 5 týmů. Slunečné počasí, chuť zabojovat a fandící diváci, to vše nahrávalo kvalitní hře a dobré náladě.

Majka Kabůrková