Tradiční Dobrovodská pouť proběhla letos poněkud netradičně. Mše svatá u Dobré Vody u Pocinovic je sloužena vždy venku u kamenného oltáře před kaplí Panny Marie Bolestné. Protože letos bylo tento víkend velmi deštivo, rozhodlo vedení obce spolu s panem farářem, že nedělní bohoslužbu přesune dolů do vsi, do kostela sv. Anny v Pocinovicích, což starousedlíci vůbec nepamatují. Církev slaví v liturgii svátek Panny Marie Bolestné 15. září a letos připadl právě na neděli. Poutní místo Dobrá Voda u Pocinovic se nachází v domažlickém vikariátu, ale je už jen kousek od vikariátu klatovského, proto je toto místo vyhledáváno poutníky z Domažlicka i Klatovska. Slavnostní bohoslužby se zúčastnilo asi sto padesát věřících. Hlavním celebrantem slavnostní bohoslužby byl P. Karel Adamec, administrátor Mrákovské a Kdyňské farnosti. Spolu s ním u oltáře sloužil mši svatou Mons. Miroslav Kratochvíl, výpomocný farář z Loučimi. Poutníci zpívali písně "K nebesům dnes zaleť písní" a "Pojď k Spasiteli". Na letošní pouť přijelo také padesát věřících z bavorského partnerského města Schwarzach. Proto byla část bohoslužby sloužena také v německém jazyce. Závěrečnou píseň "Segne du,Maria", která opěvuje Pannu Marii, zazpívali také bavorští poutníci německy. Jejich program pokračoval poté ještě slavnostním obědem. Po něm přejeli autobusem do Týnce, kde si prohlédli zrekonstruovaný barokní zámek, který se pyšní titulem Stavba roku Plzeňského kraje. Před odjezdem domů ochutnali poutníci na obecním úřadě ještě chodské koláče. Program pro bavorské sousedy připravila starostka obce Pocinovice, paní Marie Homolková. Dobrá Voda je vyhledávané poutní místo, kterému vévodí kaple zasvěcená Panně Marii Bolestné. V její blízkosti stojí menší kaple se stálým pramínkem vody, o němž se tvrdí, že má zázračné účinky. Kaplička se stálým pramínkem vody byla v roce 2018 zrenovována. Kaple má novou střechu a omítky, nová je také věžička na střeše. Toto místo je po celý rok hojně navštěvované poutníky a turisty a také je vyhledávaným místem pro uzavírání sňatků. Spolu s Dobrou Vodou slaví pouť i obec Libkov a Pocinovice ji mají kromě Anenské pouti jako svoji druhou pouť. Mše svaté v kapli u Dobré Vody se zde letos konaly v květnu každou sobotu v podvečer, dále v neděli na začátku července a také v srpnu, v neděli po svátku Nanebevzetí Panny Marie. Modlitba, Boží slovo, zpěv poutníků a setkání s přáteli, to byla zase další krásná, i když propršená a letos trochu jiná Dobrovodská pouť.

Martina Matějková