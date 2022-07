Město a hrad Hohenberg měli do roku 1799 privilegia města s císařským azylem. To znamenalo, že ten kdo porušil nějaká pravidla nebo zákony v jiném městě, a podařilo se mu dostat do Hohenbergu, byl pod císařskou ochranou, a nesměl být dále pronásledován. Čtyři kamenné sloupy, které se nyní nacházejí v nádvoří hradu, původně stály před vstupem do města, a označovaly bezpečné místo. První zmínky o hradu jsou z roku 1222. Tehdy strážil obchodní stezku z Bavorska do Chebu. Hrad byl vážně poškozen dělostřelectvem v dubnu 1945, opraven byl v roce 1960.