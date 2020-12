Od ostatních životopisných knížek se ta Dany Emingerové liší nevšedním představením klasika české literatury v akci, tj. na kurzech tvůrčího psaní. Je ale i osobním vyznáním lásky novinářky a spisovatelky citlivému, nadanému a moudrému člověku, jímž Lustig bezesporu byl.

Spisovatel Arnošt Lustig | Foto: Deník/Racek Atilla

O tom by mohli vyprávět všichni, kdo měli to štěstí se s ním osobně setkat. Do posledních chvil svého života sršel vtipem, vyprávěl anekdoty a sypal z rukávu citáty Aristotela, Hemingwaye a dalších světových autorů.