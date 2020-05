Literatura mi často připomíná ty portréty, jejichž oči se na mne dívají a něco důležitého mi sdělují. Nemáte také ten pocit, že autor vás svým slovem, příběhem a myšlenkami vtahuje do svého světa, aby vás rozveselil, inspiroval k přemýšlení či provokoval?

Tyhle a jim podobné pocity jsem zažíval při četbě knihy o režisérovi, scénáristovi, glosátorovi životních situací, herci a příležitostném zpěvákovi Zdeňkovi Podskalském . Přiznám se, že jeho snímky Kam čert nemůže, Bílá paní, Noc na Karlštejně, Drahé tety a já, Trhák i Kulový blesk mám rád jako výborné filmy se vším všudy. Kompletní filmografii nemá smysl uvádět, neboť ji tvoří neuvěřitelný počet – více než 200 filmů, inscenací a zábavných televizních pořadů. Pro pamětníky připomenu například Alfonse Karáska v lázních či jeho Sedm žen, ale třeba Kabaret U dobré pohody, Možná přijde i kouzelník nebo četné silvestrovské večery. Ale on sám tím kouzelníkem slova i filmu zcela určitě byl. Od roku 1964 si vedl deník, do něhož poctivě zaznamenával historky, vtipy, postřehy a někdy i letmé nápady. Třeba nápis na záchodě:SERVÍT UŽ NENÍ VŮL. Nebo rozhovor pro televizi: Když už to nemůže být pravda, ať je to aspoň sranda.