Tip na knihu od naší čtenářky Miroslavy Součkové.

Tajemství vrcholů Českého lesa I. | Foto: Repro: Starý most

Všem, kteří mají rádi Český les, by neměla uniknout kniha Tajemství vrcholů Českého lesa I. od plzeňského vydavatelství Starý most. Kniha sice vyšla už před šesti lety, domnívám se však, že je dobré si ji připomenout zvláště v těchto dnech, kdy může posloužit jako průvodce při výletu do Českého lesa.