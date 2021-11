„ Malování mě provází od útlého mládí a v dnešní době si už život bez něj nedokážu představit. Myslím, že nejkrásnější moment přichází, když dílo dokončím. Chvíli se na něj dívám a najednou si řeknu: tak a je hotovo.“

Slova Gabriela Tomana ze Strážova dobře vystihují pocity, které zažívá malíř při své tvorbě. Právě tvorbu regionálních výtvarníků Klatov a jejich nejbližšího okolí přibližuje publikace Milady Čermákové a Josefa Protivy. Po úvodní krátké exkurzi do historie klatovského malířství ad. zajímavostech (kupř. nejstarší vyobrazení Klatov), je zde uvedeno na pět desítek malířů, keramiků, sochařů a výtvarníků, kteří se zde většinou narodili či tady řadu let působili. Tato drobná publikace může být užitečnou pomůckou pro všechny, kdo se o výtvarné umění a dění hlouběji zajímají. Po Umění v Klatovech Marcela Fišera je to další cenný příspěvek k poznání oblasti výtvarného umění Klatovska.

Za tip na knihu děkujeme Ivanu Niklovi.