Jiří Brdečka byl filmovým kritikem, kreslil vtipy, napsal románovou parodii, divadelní hru, stal se filmovým scénáristou, textařem i režisérem animovaných filmů.

Ilustrační | Foto: www.databazeknih.cz

Byl to člověk kouzelné fantazie, o čemž se můžeme přesvědčit i v knize Vila mystérií. Krátké texty zachycují jeho sny od osmnácti do padesáti šesti let.