Tak zní název básnického výboru, který byl vůbec prvním pokusem představit veřejnosti poezii P. Františka Daniela Mertha, jenž čtvrt století svého života prožil jako duchovní ve Strašíně.

Michal Grus četl poprvé Merthovy básnické sbírky Peníz Kallitropé a Den Median o Vánocích roku 2014 a byl jimi zcela fascinován. Možná proto se rozhodl editorsky uspořádat výbor z básníkovy poezie. Opatřil ho bibliografickým soupisem, napsal závěrečnou studii a vybral obrazový i fotografický doprovod. V ediční poznámce uvedl toto: „Tímto výborem bych rád ukázal, že právě Merthova pozie je ve svých nejlepších momentech tím, kvůli čemu stojí za to se o něho začít znovu zajímat, tentokrát pozorněji.“

Kniha je rozčleněna do šesti oddílů a zachycuje šedesát let básníkovy tvorby (od roku 1934 až do roku 1995). Ukázky básní z jednotlivých sbírek jsou řazeny chronologicky.

Na závěr svého tipu na knihu jsem vybral malou ukázku, již F. D. Merth napsal v roce 1969 a je jako motto uvedena i na přebalu knihy: „Každý verš musí být přepsaný kus života. Svět zachycený veršem je pro mne autentičtější a reálnější než skutečnost sama. Les, kterým procházím, není nikdy tak krásný jako les vyvolaný vrhem několika slov. V tom má verš větší hodnotu než skutečnost sama. Když to člověk dokáže, je básník.“ O tom, že Merth básník byl, není pochyb. Je ale na nás, abychom jeho nelehkou poezii četli a snažili se jí porozumět.