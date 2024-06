Taneční team Legacy Dance Community stanul na pomyslných stupních vítězů.

Taneční skupina z Domažlic slavila úspěch v pražské aréně. | Foto: Legacy Dance Community

Domažlický taneční team Legacy Dance Community vedený choreografkou a tanečnicí Evou Denkovou má za sebou další úspěšný soutěžní víkend.Team Elite (dospělí) se 7. června podíval do pražské arény O2 Universum, kde se zúčastnil Mistrovství ČR Taneční skupiny roku. Dívky s choreografií „Social Life“ soutěžily v kategorii Profi Show Freestyle a svým výkonem se protančily až do televizního finále, které proběhlo tentýž den ve večerních hodinách. Dlouhé čekání na závěrečné půlnoční vyhlášení nepřišlo nazmar a team se nyní může pyšnit krásným 3. místem. Následující den 8. června se v Praze v UNYP aréně konalo MČR Festivalu tanečního mládí. Tady měla taneční skupina zastoupení již ve všech třech věkových kategoriích (děti, junioři, dospělí). Dětský team s choreografií „Between The Worlds“ vybojoval 8. místo a choreografie „Battle Time“ v podání juniorů získala desátou příčku. Oba teamy patřily svým věkovým průměrem k jedněm z nejmladších ve své kategorii.

Josef Babor, město Domažlice