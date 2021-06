Kov je doménou pana Františka, který z něj vytváří nádherné výrobky od drobných zdobných náušnic až po okrasné svícny či lustry, které si i sám navrhuje.

Byl to právě on, který se osobně podílel svými nápady na vybudování kovodílny v Meclově od roku 2012. Navíc má v rukou um vícero řemesel, a když je tedy potřeba v rámci celého komplexu něco opravit či zrenovovat, lze zajít za Františkem, a ten se obratem pustí do práce.

Z jeho díla se mohou radovat i všechna zvířata na farmě, kterým vybudoval oplocení, ale i arénu jako speciální bojový a odpočinkový prostor pro místní kozly.

Jana Buriánková