Druhý den ráno jsme zahájili prohlídkou památek na tomto nejznámějším náměstí Berlina.K dominantám Alexanderplatz patří tzv. Weltzeituhr, tedy hodiny ukazující čas ve 148 městech světa akorunu tvoří rotující sluneční soustava. Na náměstí se nachází také Marienkirche (Kostel Panny Marie)a Rotes Rathaus (Červená radnice), sídlo starostky Berlína. Nedaleko stojí symbol Berlína BerlinerFernsehturm (Berlínská televizní věž), která je 368m vysoká a jedná se o nejvyšší volně stojící stavbuv Evropské unii. Ve středu koule se nachází ve výšce 203 metrů pozorovatelna a otáčející se restaurace,která se otočí jednou za 20 minut a viditelnost během jasného dne je až 42 km.

Po prohlídce památek jsme došli do historické čtvrti Nikolausviertel , ve které se nachází nejstarší kostelve městě, a která je posetá kavárnami, tradičními německými hospodami a obchůdky se suvenýry.Z Nikolaiviertel jsme došli přes nejkrásnější náměstí města Bebelplatz, kde došlo v roce 1933 ke spáleníca. 20 tisíc tzv. nežádoucích knih, až na Museumsinsel (Muzejní ostrov), který je komplexem pěti muzeí,leží na řece Sprévě a Havole a je na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. My jsme navštíviliperlu Muzejního ostrova, Pergamonské muzeum, které vystavuje předměty ze starověkého Babylonua mnoha dalších starověkých říší. Obdivovali jsme zde také Berliner Dom (Berlínskou katedrálu),největší kostel v Berlíně, který byl ve své historii několikrát poničen a znovu opraven. V centru městajsme také navštívili Muzeum DDR, kde jsme se v čase vrátili před rok 1989, kdy ve východním Německuvládl tuhý komunistický režim. Většina expozic je interaktivní. Mohli jsme navštívit např. typický bytzařízený nezbytnými výdobytky socialistického hospodářství nebo se posadit do slavného vozidlaTrabant. Na závěr našeho pobytu jsme měli možnost vidět Berlín z lodi a užít si hodinovou plavbu pořece Sprévě s komentovanou prohlídkou okolních historických i moderních budov.

Berlín je skutečnou křižovatkou dějin, na každém kroku tu lze narazit na připomínky minulosti. Po 2.světové válce zbyly z Berlína trosky, většina památek byla vybombardována. Dnes je Berlín s 3,5miliony obyvatel vzrušující, moderní a lákavé město, Babylon národností a chutí, které stojí za tonavštívit. Všichni jsme se vrátili domů plní zážitků a nových informací.

Za příspěvek děkujeme Lucii Švajnerové.