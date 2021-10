Oceňuji, a nejen já, kolik úsilí muselo být vynaloženo na všechnu přípravu celé akce. Líbilo se mi posezení v příjemné kavárně, kde obsluhovali pěkní a milí studenti.

Koupila jsem si velmi dobře zpracovaný Almanach vydaný k výročí školy a ráda jsem si přečetla i Gymnazijní noviny. V průvodu jsem také byla a děkuji za jeho určitě nelehké zorganizování. Potěšilo mne, kolik lidí se zúčastnilo. Ti všichni určitě mají podobný názor na celou akci, jako já a moji přátelé.

Byla jsem přímo nadšena studentským představením v MKS. Historická posloupnost dějin naší vlasti a našeho gymnázia, která byla hlavní osou programu, dobře vystihla dění a hlavní události napříč stopadesáti lety jeho trvání. Líbily se mi všechny scénky, taneční vystoupení, zpěv a hudba. Tak trochu mne to i dojímalo, hlavně staré záběry z let válečných i poválečných.

V letech 1957-1960 jsem byla jeho studentkou a nyní jsem opět, ale Univerzity třetího věku. Jsem hrdá, že jsem měla a mám možnost být součástí dění na naší škole. Zažili jsme těžká a někdy pro řadu studentů i nespravedlivá léta padesátá. A přesto, když se sejdeme, rádi vzpomínáme. Byli jsme mladí a plni snů a nadějí. Ne všechno se v životě splnilo, ale základ do budoucích let jsme měli dobrý. Tolik aktivit, co mají nynější studenti, zdaleka nebylo. Nemohlo se cestovat a někdy jsme i pochybovali, zda němčinu, kterou se učíme, někdy v praxi použijeme. A to nemluvím o jiných jazycích.

My jsme především znali brigády, a to byla nejen práce, ale i legrace. Proto na ně nevzpomínáme ve zlém, stejně tak na spartakiádu. Horší byla povinná účast v průvodech, třebas na 1. máj. To vše je již za námi a studenti mají teprve život před sebou. Viděla jsem, jak jsou šikovní i nadšení a tak věřím, že se dobře v životě uplatní.

Jana Pavlíková