Skupina dvaceti žáků Gymnázia J. Š. Baara v Domažlicích měla možnost využít výhody programu Erasmus+ a ve dnech 16. – 24. dubna se zúčastnila výjezdu do Belgie.

Studenti Gymnázia J. Š. Baara v Domažlicích vyrazili na výměnný pobyt do Belgie. | Foto: Gymnázium J. Š. Baara

Zde v nizozemsky mluvícím městě Oudenaarde proběhla první část výměnného programu věnovaného tématu Wellbeing. Cestě za hranice České republiky předcházelo pečlivé párování studentů na základě jimi uvedených zájmů.

V den odletu si všichni přivstali, aby dorazili v brzkých ranních hodinách do Bruselu a mohli se sejít se zástupkyněmi Evropské komise. Dozvěděli se zde, co nabízí Evropská unie mladým lidem a jak se do výběrových řízení přihlásit. Následně se po propršené prohlídce města ubytovali na jednu noc v hotelu, odkud se druhý den vlakem přesunuli do školy Bernarduscollege, kde na ně již netrpělivě čekali jejich korespondenti. Po seznamovacích aktivitách odjeli do rodin, s nimiž strávili následující týden.

Belgičtí studenti měli na každý den připraven program, který mimo jiné zahrnoval zábavné hry ve škole, ve městě, návštěvu místní radnice či nedalekého města Gent. Také se spolu znovu vydali do hlavního města, aby se podívali do Evropského parlamentu a muzea čokolády, které nabídlo samozřejmě i ochutnávku. Nezanedbatelným bodem programu byl seminář k poskytování první pomoci, kde si žáci vyzkoušeli nejen brýle na virtuální realitu simulující nehodu, ale i praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace na figurínách nebo otestovali své znalosti při interaktivních filmech.

Poslední dny si užili přítomnost v partnerské rodině, jelikož jedním z posledních úkolů pro belgické i české studenty bylo pečení tradičních dezertů. Ty pak ochutnávali v předvečer odjezdu na společném setkání rodin a došlo i na předvedení tradičních tanců obou zemí. Po středečním rozloučení, během nějž ukáplo i pár slziček, se už všichni těšili domů, aby o svých zážitcích vyprávěli rodině a kamarádům.

Marina Mrázová