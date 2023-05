Gymnázium J. Š. Baara v Domažlicích letos využilo grant z programu Erasmus+ i pro svoje studenty a pustilo se do organizace projektu s belgickou školou Bernarduscollege z města Oudenaarde. I když se v této části Belgie mluví nizozemsky a žáci se učí anglicky až od 12 let, byli všichni překvapeni, jak snadno se tu všichni anglicky domluví.

Brusel. | Foto: Gymnázium J. Š. Baara Domažlice

První část výměny se uskutečnila od 20. do 28. dubna v Belgii a zúčastnilo se jí 20 gymnazistů (17–18 let) a 2 učitelky. Ubytování v rodinách studentům umožnilo poznat jiný životní styl i stravovací návyky. Díky srdečnému přijetí tu mnozí z nich našli svoji druhou rodinu. Všimli si, že Belgičani jsou na rozdíl od nás otužilejší a doma téměř netopí. A to i přesto, že se v době našeho pobytu teploty venku pohybovaly mezi 8 a 12 stupni a foukal studený vítr.

Pár dní jsme strávili ve škole, která se od té naší v některých věcech liší. Chodí do ní asi 1 700 žáků od 12 do 18 let a přestávky tráví venku. Vyučování začíná v 8.30 h, vyučovací hodina trvá 50 minut a ve středu probíhá pouze dopolední výuka. Ve školní jídelně a na chodbách se nepoužívají mobilní telefony.

Součástí pobytu bylo i několik výletů, během kterých navštívili vybrané evropské instituce, nejznámější památky Bruselu nebo město Ypres, které znají z hodin dějepisu jako významné bojiště 1. světové války, kde poprvé zabíjely bojové plyny. Tady měli navíc příležitost zhlédnout ceremoniál k uctění památky padlých, který se zde koná každý den ve 20 hodin.

Aktivity ve škole se snažily studentům více přiblížit téma genderové vyváženosti a díky komunikačním hrám se lépe poznali a procvičili i cizí jazyk.

I když v Belgii strávili jen 9 dní, našli si nové kamarády a loučení se neobešlo bez slz. Díky sociálním sítím ale můžou zůstat dál v kontaktu a těšit se na druhou část projektu, která se uskuteční od 20. do 27. září 2023 na gymnáziu v Domažlicích.

Petra Šlajsová