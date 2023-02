Dospělí členové samozřejmě ochutnali pravou Plzeň přímo v pivovaru a z venku jsme obhlídli i areál Škodovky. Myslím, že víc už se snad do těch 2 dnů, vejít nemohlo. Neděli jsme věnovali cestování zpět do Brna. Naprosto největší zážitek si naše děti odvezli z Techmánie, Muzea Loutek a podzemí. Byl to skvěle strávený prázdninový čas.

Příspěvek zaslala Irena Vlahovičová. Velice jí děkujeme.