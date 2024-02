V sobotu 7. února se konal již tradiční závod v okolí osady Štefle. Tento závod píše svoji historii od roku 1987. Na startu, který je před hospodou, se sešlo 34 závodníků a 8 psů.

Šteflovská pětka Richarda Stehlíka. | Foto: se souhlasem Milana Zajíce

Za pořadatele „Štefláky“ přítomné přivítala Marie Franicová, která před startem malinko zavzpomínala: „Již po dvanácté jdeme pěšky. Sněhové podmínky nám opět nedovolily nazout běžky,“ řekla Marie a závod odstartovala. Po nezbytné startovní fotografii, kterou již léta obstarává Jarouš Nunvář, jsme vyrazili na trať. Zatímco se závodilo, v hospodě na nás čekalo jídlo a mnoho dobrot, které si účastníci přinesou na posílenou po závodě. Moc dobrý zvyk! Počasí nám přálo a zimou nasbírané kilogramy se začaly projevovat hned s prvním stoupáním. Do cíle však dorazili všichni.

Před slavnostním vyhlášením vítězů přišly na řadu verše, které měly rovněž vzpomínkový charakter a především měly uctít památku MUDr. Richarda Stehlíka, po kterém je závod pojmenován – Šteflovská pětka Richarda Stehlíka. Vzpomněli jsme však i všechny ostatní, kteří už nemají to štěstí býti mezi námi. Čest jejich památce!

Šteflovská pětka Richarda Stehlíka.Zdroj: se souhlasem Milana Zajíce

Stupně vítězů obsadily ženy. Slavnostního vyhlášení vítězů se ujala Jaroslava Halamová, šenkýřka a pokračovatelka hospodského řemesla na Šteflích. Na prvním místě se umístila Romana Halamová, která do cíle dorazila v doprovodu tří psích mazlíčků. Druhá protnula cílovou pásku Martina Kailová a bronzovou příčku obsadila Kateřina Ungrová. Všechny obdržely na památku medaile.

Hospoda na Šteflích nese rodinnou tradici někdy od roku 1880, kdy ji při své bednářské živnosti zřídil Tomáš Halama. Proto také místní užívají někdy název „U Bednářů.“ Po zhodnocení závodu se Marie Franicová ujala kytary a začala ta nejkrásnější část závodu. Některé písničky zalétly i do nebíčka těm, co jsou stále v našich srdcích. Poté muzikantské žezlo převzal Jirka Loffelmann se svojí dcerou Eliškou a rozjeli to jako legendární kapela ŠLAPETO. Rázem zpívala celá hospoda a panovala krásná přátelská atmosféra. Šenkýřka dobré pivo točila a celá parta se dobře bavila…

Nejmladším účastníkem byl dvouletý Adámek Polák, který převážnou část trati absolvoval v kočárku. Nejstarším závodníkem byl Jiří Krejčí, 77let. Úplně nejstarší účastnicí této akce byla paní Marie Domlátilová, která se ve svých devadesáti letech přišla podívat na start a pozdravit závodníky. Za to jí děkujeme a přejeme hodně zdraví a stále stejný elán a zájem o veřejné dění.

Tak příští rok opět na Šteflích na shledanou!

Za účastníky závodu Milan Zajíc