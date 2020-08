Jako vždy mají i tyto dílny téma, kterým je výroba upomínkových předmětů a dárků s motivy klatovských památek. Bude se

malovat, gravírovat a jako vždy pracovat i s korálky. Naše lektorky připravily různé šablony a vzory, mezi nimiž jsou zajímavé například motivy drobných architektonických detailů či významné klatovské památky z drátků a korálků. Tvůrčí duch těch, kdo přijdou, se tak může rozpřáhnout doširoka. Malovat a gravírovat se budou skleničky a větši či menší závěsné skleněné placky (do oken nebo na krk). Práce ve stanu před pavilonem tak může být příjemným zpestřením letních klatovských dnů pro domácí i "přespolní".

Dalším letním překvapením tentokrát pro celý srpen je hra pro bystré děti - Která památka to je? Ta je připravená pro aktivní poznávání města. Její trasa vede od náměstí do Pavilonu skla a plní se na ní drobné úkoly související s různými památkami. Pracovní listy jsou k dispozici v katakombách, informačním středisku na náměstí a také na stránkách PASKu. Ten, kdo dojde s vyplněným listem až do pavilonu, ten dostane u jeho pokladny barevný skleněný dárek.

Další podrobnosti k akcím jsou na www.pask-klatovy.cz

Jitka Lněničková, kurátorka PASK