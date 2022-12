Tehdy byla geologie jako věda ještě v plenkách. A tak odborníci netušili, jakým způsobem přesně vznikají horniny na zemi. Vědci se rozdělili na dvě skupiny, jedni věřili, že horniny vznikají ukládáním ve vodě, a druzí měli za to, že vznikají vulkanickou činností. Jedni si říkali neptunisté a druzí plutonisté. Neptun je v mytologii totiž bohem vod a moří a Pluto je bohem ohně a podsvětí. Mezi plutonisty patřil tehdy také básník a přírodovědec Johann Wolfgang von Goethe. Ten při svých toulkách Chebskem objevil právě Komorní hůrku a prohlásil ji za sopku. Druhá skupina vědců se mu však vysmála a oponovala, že se nejedná o žádnou sopku, ale vyhořelou uhelnou sloj. Básník tak tehdy navrhl, aby se do podzemí sopky vyrazila štola. Tou měli geologové zjistit, zda jde skutečně o sopku. Do všeho se zapojil hrabě Kašpar Šternberk, který začal se sháněním potřebných financí. Peníze se povedlo sehnat až po Goethově smrti a podařilo se vykopat 300 metrů chodeb. Po třech letech narazili horníci na vyhaslou přívodní dráhu vulkánu a mohli tak opravdu dát Goethovi za pravdu Komorní hůrka je vyhaslá sopka.