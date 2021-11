Podívejte se na fotky ze Žbirkových koncertů, ale i vaše osobní vzpomínky nebo postřehy. Paní Věra Procházková zaslala vzpomínku na koncert v letním kině ve Vimperku a o fotky se podělil i sběratel podpisů z Písku Ondřej Untermüller. O vzpomínku na setkání na letišti před deseti lety přidala Helena Baletková z Jihlavy:

"V roce 2011 jsem na vánoce letěla na Zanzibar a při čekání na odlet jsem potkala Mekyho. Představila jsem se a poprosila o společné foto. Vyfotil nás jeho syn. No a dál jsem měla pocit, že se známe spoustu let. Povídali jsme si asi jak dva kamarádi, o tom, kdo kam letí /on letěl se synem do Londýna/, jak se máme a co budeme dělat. Meky byl opravdu velmi příjemný, skromný a milý člověk. A největší sranda byla, když jsem šla na odbavení, tak jsem byla vybrána k prohlídce, boty dolů, ruce nahoru a prohrabání příručního zavazadla. A z vedlejšího prostoru se mi chechtal Meky a strouhal mi mrkvičku. Takže to je moje vzpomínka na někoho, kdo už tu není, ale jeho fotka a nádherné písničky tu zůstávají."

Zdroj: Youtube

Video, které ukazuje, že jde Mekyho písničky zahrát skvěle i na cimbál, nám laskavě poskytla paní Marcela Přibylová ze Znojma.

Zdroj: Youtube

Fotky přidali i Luboš Janoušek z Moravských Budějovic a Ladislav Nejedlý z Mohelnice.

Všem děkujeme.