Stromy se svlékají nerady a neochotně. Pomalu, list po listu pouštějí a přemlouvají je: „Aspoň chvilku ještě vydrž!“ Ale listy jsou stejně bezmocné. Červenají se hanbou, že opouštějí kmen, se kterým byly spojeny. Některé žloutnou a hnědnou, jiné modrají v představě toho, jaký závratný let do neznáma je očekává.

Nepadají však stejně. Některé se snaží alespoň naoko přidržet mohutnější větve, vyvolat zdání, že strom neopustily. Stačí však poryv větru a celý houf listů se zvedne. Pak jsou tu listy kamikadze, vrhající se střemhlav dolů. Listy cestovatelé, které jako by si chtěly vychutnat ještě naposled svůj poslední let. A nakonec jsou tu listy hravé, bezstarostné, spouštějící se houpavým letem nebo v piruetách či vývrtkách. Vychutnávají si onen houpavý pohyb, neboť podvědomě tuší, že tenhle let je zcela ojedinělý v jejich životě, že si jej musí užít, neboť je konečný.

Stromy stojí po „leteckých dnech listů“ zčernalé a odevzdané, zbavené ozdob. Při vší nostalgii však vědí, že na jaře jim vyraší listy nové.

Ivan Nikl